Conductor carga “tanque lleno” y escapa sin pagar de gasolinera

Durango, Dgo.

Una movilización policial se registró la mañana de este sábado en el sur de la ciudad, luego de que el conductor de una camioneta blanca burlara la vigilancia de una estación de servicio, retirándose sin liquidar el costo del combustible.

Los hechos ocurrieron a las 11:20 horas de este 20 de diciembre en la Gasolinera One, ubicada sobre el Bulevar Domingo Arrieta, a la altura de la colonia El Refugio, entre las calles San Martín y Miguel Buitrón.

De acuerdo con el reporte, una camioneta tipo Ford Ranger en color blanco arribó a una de las bombas de despacho. El conductor solicitó al despachador el llenado del tanque, alcanzando un monto de $2,000 pesos.

Sin embargo, una vez finalizada la carga y aprovechando un descuido, el sujeto emprendió la huida a toda velocidad con rumbo hacia la zona centro, utilizando el mismo Bulevar Domingo Arrieta como vía de escape.

Tras el reporte elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para recabar características del vehículo e iniciar un operativo de búsqueda en las zonas aledañas.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este incidente. Las autoridades ya analizan las cámaras de seguridad de la gasolinera y de los negocios cercanos para identificar las placas de la camioneta y dar con el responsable de este robo sin violencia.