Conductor de un Civic murió ahogado al volcar a un canal de riego

Durango, Dgo.

Una automovilista murió este sábado por la noche al volcar al canal de riego contigo al camino La Ferrería – Santiago Bayacora, al sur de la ciudad de Durango; la víctima quedó sumergida y perdió la vida por ahogamiento.

El ahora occiso, cuyos datos personales no han sido difundidos, es el conductor de un Honda Civic de modelo reciente, con placas GDN-701-D.

Las evidencias apuntan a que el conductor perdió el control al circular en dirección al poblado 15 de Septiembre tras pasar por el poblado Sebastián Lerdo de Tejada, justo frente al fraccionamiento Las Villas.

El coche salió del camino y volcó, para acabar con el toldo debajo del agua; el conducto no tuvo posibilidad de salir y quedó sumergido hasta que el personal de Protección Civil y Cruz Roja Mexicana lograron su extracción.

Tras unos minutos de reanimación, al víctima fue declarada sin vida en la escena por los técnicos en urgencias médicas.

Luego del deceso, personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de la escena para los peritajes de campo.