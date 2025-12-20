Encontró a su esposo herido en la cocina

El Oro, Dgo.

Un hombre de 42 años de edad fue trasladado de urgencia a un hospital del municipio de Rodeo luego de lesionarse a sí mismo en una comunidad de El Oro; el incidente ocurrió al finalizar una boda.

El lesionado es Eleuterio “N”, quien tiene su domicilio en el poblado Casa Blanca de la mencionada demarcación de la zona norte del estado.

Según el informe, salía de una boda junto a su esposa cuando ella se alejó un poco y, momentos después, se escuchó una detonación. Al regresar a donde él se había quedado, lo encontró herido y pidió ayuda.

De inmediato, testigos ofrecieron su vehículo para llevarlo a recibir atención médica al Hospital Rural del IMSS ubicado en la cabecera de Rodeo, donde conformaron una grave lesión en la zona craneal.

Ahí decidieron mantenerlo internado para una estabilización plena, pues advirtieron la necesidad de derivarlo a un hospital con especialistas en la ciudad de Durango. El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado.