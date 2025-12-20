Hombre y mujer regañaron a policías por intervenir en su pelea

Durango, Dgo.

Elementos de la Policía Municipal que recorrían el centro de la ciudad como parte de sus recorridos de prevención, intervinieron al detectar a una pareja peleando, en la que se lanzaban reclamos mutuos; sin embargo, los participantes rechazaron el apoyo y hasta regañaron a los agentes.

Los involucrados, que a regañadientes proporcionaron sus datos a la Policía, son una pareja de entre 45 y 50 años de edad, él empleado del Ayuntamiento, que fueron detectados sobre la calle Laureano Roncal.

Los oficiales, al notar los ademanes y palabras fuertes que se lanzaban, se acercaron para calmar la situación y se encontraron con el rechazo de ambos, que les pidieron no meterse.

Sin embargo, al tratarse de una conducta antisocial que podría derivar en un acto de violencia familiar, se mantuvieron hasta confirmar que ambos estaban calmados.

En lo que eso sucedía, la señora rechazó cualquier tipo de ayuda y orientación, lo mismo que su pareja, por lo que los oficiales no pudieron hacer más, al no existir un violentador claro. Por fortuna, ambos se calmaron y no hubo necesidad de arrestos.