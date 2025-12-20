Le dan un “tubazo” en la cabeza para robarle

Durango, Dgo.

Un hombre de 55 años de edad terminó hospitalizado con una lesión grave en el cráneo tras ser víctima de un violento asalto en las calles de la colonia Valle Verde, donde un delincuente en bicicleta lo atacó con un tubo para despojarlo de sus pertenencias.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, alertando sobre una persona inconsciente en la calle Flor de Girasoles, entre Flor de María y Flor de Magdalena.

La víctima, identificada como V. R., de 55 años, originario de Paseo de la Cumbres, Pueblo Nuevo, fue auxiliado inicialmente por un pariente lejano. Según el testimonio de los familiares, un sujeto que se desplazaba en una bicicleta se le aproximó y, sin mediar palabra, le propinó un fuerte golpe en la cabeza con un tubo.

Tras dejarlo herido, el asaltante le robó un teléfono celular y la cantidad de 5 mil pesos en efectivo que portaba en ese momento, huyendo de inmediato con rumbo desconocido.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Preventiva, Policía Estatal y la Policía Investigadora del Delito (PID), quienes acordonaron la zona e iniciaron las primeras indagatorias para dar con el responsable.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al lesionado, diagnosticándole un probable traumatismo craneoencefálico moderado debido a la contusión. Ante la gravedad del golpe, fue trasladado de urgencia al Hospital General 450 para recibir atención médica especializada.