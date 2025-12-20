Lenta regularización de colonias en la capital

Van 11 aprobadas; miles esperan la prometida certeza jurídica

Durango, Dgo

Durango avanza a paso lento en la regularización de asentamientos urbanos. De las cerca de 50 colonias que actualmente se encuentran en proceso de análisis para obtener certeza jurídica, solo 11 han sido aprobadas por el Cabildo, lo que deja claro que aún hay un largo camino por recorrer para atender una de las principales demandas sociales de la capital.

La aprobación de estas primeras colonias permitirá la entrega de títulos de propiedad a por lo menos dos mil familias, quienes por años han vivido sin documentos que respalden legalmente su patrimonio, a pesar de habitar, pagar servicios y formar comunidad en estas zonas.

Para las familias beneficiadas, el avance representa más que un trámite administrativo: significa seguridad, tranquilidad y la posibilidad de heredar legalmente su vivienda, además de abrir la puerta a créditos, programas de mejora urbana y acceso pleno a servicios.

Sin embargo, el contraste es evidente. Mientras poco más de una decena de colonias logra avanzar, decenas siguen en espera, reflejando el rezago histórico en materia de ordenamiento territorial y regularización de la tierra en Durango. Para miles de familias, la certeza jurídica continúa siendo una promesa pendiente.

El reto ahora no solo es celebrar las aprobaciones logradas, sino acelerar los procesos, transparentar los criterios y garantizar que la regularización no se quede en anuncios aislados, sino que se traduzca en una política sostenida que atienda a todas las colonias que siguen en el limbo legal.

Porque la vivienda no debería ser un privilegio administrativo, sino un derecho garantizado para quienes han construido su hogar durante años, incluso sin el respaldo de un papel.