Mujeres protagonizaron pleitos nocturnos

Durango, Dgo.

Autoridades atendieron, durante la madrugada de este sábado, un par de pleitos que fueron protagonizados por mujeres; sin embargo, en ambos casos estas salieron huyendo cuando escucharon que alguien llamaba a la policía.

Uno de los incidentes ocurrió en una base de camiones turísticos ubicada sobre Dolores del Río, a la altura de la calle Pasteur, sitio en el que una fémina le realizó una serie de reclamos a la encargada del negocio.

La empleada intentó calmar a la agresiva fémina, pero lo único que logró es que los gritos aumentaran, por lo que testigos llamaron al número de emergencias y policías acudieron al negocio de razón social Transportes Comarca.

Sin embargo, cuando la agresiva mujer supo que la policía estaba en camino, decidió huir.

El otro hecho ocurrió en un salón denominado “Imperial”, ubicado en la avenida Cima, sitio en el que dos mujeres salieron de pleito y comenzaron a lanzarse insultos justo al exterior.

Ante el temor de que la situación se tornara más violenta, se pidió apoyo de la policía y esta llegó poco después, pero las dos mujeres huyeron cuando notaron que los testigos llamaron al 911.