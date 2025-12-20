Piden que PAT 2026 se aplique realmente

Durango, Dgo

Con un presupuesto que ronda los 3 mil 400 millones de pesos, el Ayuntamiento de Durango incluyó al ordenamiento urbano, la obra pública y la movilidad como ejes centrales del Programa Anual de Trabajo 2026, una apuesta que, en el papel, se vende como histórica, pero que en los hechos tendrá que reflejarse sin excusas.

El mensaje oficial es claro: habrá más inversión para transformar la ciudad. Sin embargo, el verdadero compromiso no está en los discursos ni en los documentos técnicos, sino en algo mucho más simple y tangible para la ciudadanía: que Durango se vea mejor, funcione mejor y deje de arrastrar los rezagos de siempre.

El aumento al presupuesto municipal no fue menor, y por lo mismo eleva la exigencia. Para 2026, no hay margen para obras inconclusas, vialidades parchadas, proyectos que no resuelven la movilidad o zonas olvidadas que año con año quedan fuera de la planeación real.

Si el ordenamiento urbano es prioridad, entonces: Las calles deben dejar de ser un problema cotidiano. La movilidad no puede seguir siendo sinónimo de caos. El espacio público tiene que recuperar dignidad, seguridad y funcionalidad.

La ciudadanía ya ha escuchado antes promesas de transformación que no siempre llegan a las colonias. Por eso, el Programa Anual de Trabajo 2026 no será evaluado por la cantidad de millones asignados, sino por resultados visibles: obras bien hechas, duraderas y distribuidas con justicia.

En términos claros: si el presupuesto creció, la ciudad también tiene que crecer en calidad urbana. No hay opción. El dinero es público y el beneficio debe ser colectivo.

Con 3 mil 400 mdp en juego, 2026 debe notarse, porque para eso se aprobó el presupuesto y para eso la ciudadanía está observando.