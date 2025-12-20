Siete Dias de Grilla

No hay fecha que no se llegue ni tiempo que no se cumpla. Mañana domingo es la posada de los 703K de Contacto Hoy en carnitas estilo Michoacán “Los Parados” de Jardines de Durango.

Habrá música, comida y bebidas hasta para atrancar el tren, en todos los casos aportación de muchos de nuestros seguidores que confirmaron su asistencia y su aportación.

El negocio, “Los Parados”, ya una tradición en Jardines de Durango, por el bulevar Juan Pablo II, por iniciativa de su propietario Carlos Ramírez, dispuso la celebración de los primeros 700 mil seguidores de Contacto Hoy (es muy probable que para la hora del festejo ya sean 703 mil lectores).

O sea, se trata de una fiesta organizada por el propio Ramírez, quien por diversas vías, y sobre todo por los buzones de redes sociales estuvo invitando a la gente para que el evento se haga de “traje”, y no pocos de nuestros seguidores se comprometieron a la gran fiesta, para lo que aportarían comida en distintos platillos, bebidas de todo tipo, alcoholizadas o sin alcohol para que aquello resulte un éxito.

La música correrá por parte del grupo Phoenix y del inigualable Óscar Alvarado y sus muchachos, convertidos ya en un verdadero fenómeno musical surgido de las redes sociales a nivel nacional e internacional.

Anotar que el lugar es pequeño para una invitación abierta, pero la taquiza y otros tipos de comida se servirán apenas inicien las hostilidades, por allá de las 5:00 de la tarde, de modo que hay que acudir temprano, porque de lo contrario batallarán para agarrar mesa y silla.

Y sí, Carlos Ramírez se ha empeñado en el gran festejo, de modo que es por su iniciativa y nosotros, también somos invitados.

…

Una de las peores temporadas para el estado o para el gobernador Esteban es la que estamos cruzando. Las secuelas de la detención de Édgar “El Limones” está muy lejos de terminar.

Muchos medios digitales, tanto de la capital del país como de nuestro estado, han salido a ponerle más gasolina al fuego, y todos dando por hecho afirmaciones extremadamente serias.

Y lo que ha de haber desembuchado a los investigadores de Omar García Harfuch es lo inquietante, para algunos, porque en muchos casos no solo era “amigo”, sino socio y ahora hay que rendir cuentas.

La detención de Édgar, de entrada generó la captura de otras 5 personas, y por el canto de esos cinco y de todos forzó la detención de muchos otros personajes, casi 50 de lo que se sabe muy poco.

Y lo más lamentable, que no hemos sido nosotros los instigadores, como se creía y se decía antes. Ahora son en su mayoría medios nacionales que, ignoramos quién los está alimentando de información falsa o verdadera, pero que traen a Durango de cabeza, y como al partido todavía le queda mucho tiempo, en cualquier momento nos empatan.

…

Entramos a la recta final del año y de pronto nuestras calles se han hecho chiquitas, y a veces muy chiquitas en las que no cabe ni un automóvil más.

La vialidad en los distintos rumbos de la ciudad capital está colapsada. No hay arteria por donde se pueda transitar con normalidad. El centro de nuestra ciudad, especialmente la zona comercial, está atrofiado por los embotellamientos constantes que obligan a muchos a transitar a vuelta de rueda.

Por eso nos atrevemos a comentar que si no hay algo importante qué hacer en el centro de la capital, mejor ni arriesgarnos a los embotellamientos frecuentes y la pérdida de tiempo.

O sea, para evitar corajes hay que buscar atajos o de plano no ir al centro, si es posible comprar regalos en otros puntos de la ciudad para evitar las calles a vuelta de rueda que abundan en nuestra capital.

…

La aplicación del sistema vial de “uno y uno” en muchos cruceros de la ciudad ha sido un interesante acierto porque de esa forma se ha podido agilizar la circulación en diferentes sectores de la ciudad.

El sistema de “uno y uno” es el más acertado en los grandes cruceros de las ciudades en el mundo. Es la forma más justa de tratar a los automovilistas que a veces no pueden cruzar porque la circulación de una vía está muy cargada y los conductores lo único que quieren es salvar su pellejo y no dejar que pase el otro.

Y así, con el “uno y uno”, la vialidad es más ágil y más justa para los automovilistas.

Ojalá que esa medida se adopte para toda la ciudad y que en el corto tiempo pronto tengamos una vialidad más justa para todos.

…

El que escribe, o sea yo, no pienso asistir a la corrida de toros de la plaza “Alejandra” el primero de enero. Y no porque no queramos, sino porque no estaremos por estos rumbos.

La tarde, sin embargo, estará llena de emociones con el mano a mano entre los Arturos, Saldívar y Gilio, sin duda las dos mejores cartas taurinas de México en estos momentos.

Es que, además, los bureles seleccionados son de la ganadería de Pozo Hondo, una de las de mayor participación en las distintas plazas del país.

Ya comentamos que junto con el anuncio de la corrida del día 1 de enero salió a relucir la eterna controversia sobre la tauromaquia, unos a favor y otros en contra.

Nosotros no estamos en contra, mucho menos a favor, porque tampoco nos gusta ver el sufrimiento de los animales, solo que en torno a la fiesta brava hay cientos o miles de personas en este país que tienen su ocupación o su fuente de ingresos en la controversial fiesta, porque no nada más son los animales. Las ganaderías también tienen trabajando en el cuidado de esos toros a muchas personas, el alimento que consumen y la economía que generan en el entorno.

Las plazas también dan ocupación y un ingreso digno en todo el personal que ahí labora para ofrecer una corrida. Es necesaria toda esa gente, de eso viven ellos y sus familias, y también ellos cuentan a la hora de una corrida de toros, tradición que data de hace cientos de años.

…

El escándalo del año que se armó con la detención de Édgar N, “El Limones” no termina y no se le ve la luz al túnel, todavía dejará más detenciones bien importantes.

Édgar tenía muchos compadres y amigos entre diputados, senadores, deportistas, alcaldes, alcaldesas y hasta gobernadores.

Anda por ahí una gráfica en la que acompañan a Édgar por un lado la ex alcadesa Leticia Herrera y por el otro la actual jefa de la comuna de Gómez Palacio, Betzabé Martínez.

Sobre la hija de Carlos Herrera se comenta que a pesar de que en su penúltima vez que fue alcaldesa, al final quedó pendiente por algunos 500 millones de pesos y no hubo pero a la hora de registrarla a una nueva candidatura, pero…ya ni llorar es bueno.

Sobre Betza se asegura que también le entró a la danza de los millones cochinos y ahí está atada de manos para llevar a la ejecución los distintos planes vendidos en campaña, especialmente el relativo a la seguridad, que está igual o peor bajo su mando.

…

El ISSSTE que conocemos la mayoría de los mexicanos es otro, opuesto totalmente al que dirige Martí Batres, porque en boca del director las farmacias oficiales tienen hasta el 99% de medicamentos, pero se lucha para que sea el 100%.

No sabe Martí que la atención a los pacientes, trabajadores o jubilados, es mera vacilada en la que sufren más los viejitos que han de andar yendo y viniendo a que les hagan el favor.

Y sabemos de un caso, una prima de mi amigo, en que por vía telefónica gestionó y obtuvo cita para ver al médico a las 5:00 de la tarde. Llegó 15 minutos antes de esa hora y la encargada, que siempre llevan ínfulas de médico especialista, la mandó con cajas destempladas: “Usted debió llegar media hora antes…”.

Y a la hora de los medicamentos no los consiguen ni yendo a bailar a Chalma, y para “resolver” el asunto, la citan para una nueva fecha, cinco o seis meses después.

Así es que, para cuando llega la siguiente cita, el enfermo ya murió o está en sus últimos momentos de vida, y los medicamentos no han llegado.

Cáncer terminal es lo que padece esa institución, primero por las fallas de la dependencia y luego por la clase de trabajadores que quién sabe por qué se sienten la última chela del estadio (en el IMSS están igual o peor) pero al derechohabiente lo tratan con la punta del zapato.

Obvio que sus actitudes de perdonavidas han de haber generado otras quejas, pero…lo que menos preocupa a empleados de la institución es el cúmulo de mentadas que se ganan cada vez que tratan a alguien a su estilo, pero…no pasa nada, más bien sí pasa, muchos de los enfermos ya murieron y ya no hay forma de remediar nada, o sea, cada vez tenemos mejor sistema de salud que Dinamarca, desde luego.

…

Aprueban plan de obras 2026… pero persiste la duda: ¿se verá reflejado en las calles de Durango?

El Cabildo de Durango aprobó por unanimidad el Programa Anual de Trabajo y el Programa Anual de Obra Pública del Presupuesto Participativo que se ejecutarán en 2026, un paquete que, en el discurso oficial, promete fortalecer el desarrollo integral del municipio y mejorar el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, más allá de los anuncios y las cifras, vuelve a surgir una pregunta recurrente entre los duranguenses: ¿el presupuesto realmente se nota en la ciudad?

El presidente municipal, Toño Ochoa, aseguró que este plan refleja una forma de gobernar “con sentido social y continuidad”, destacando que Durango avanza con orden, visión y compromiso. No obstante, para amplios sectores de la población, la percepción cotidiana sigue marcada por calles deterioradas, fallas constantes en servicios públicos y colonias donde el alumbrado, la limpieza y el mantenimiento urbano no siempre llegan con la regularidad prometida.

De acuerdo con el director del Implan, Obiel Arámbula, el Programa Anual de Trabajo contempla más de mil 400 indicadores de gestión y 145 programas y proyectos que guiarán la acción gubernamental durante todo el año. La magnitud de estos números contrasta con una realidad donde muchos ciudadanos desconocen en qué se traducen esos indicadores y, sobre todo, cómo impactan de manera directa en su colonia o fraccionamiento.

Uno de los ejes centrales del plan es la inversión de 3 mil 470 millones de pesos en obra pública y servicios, con un énfasis particular en Servicios Públicos, como barrido y alumbrado. Sin embargo, en distintos puntos de la ciudad persisten quejas por luminarias inservibles, acumulación de basura y vialidades en mal estado, lo que alimenta la percepción de que el presupuesto no siempre se refleja de forma tangible.

…

El Club Deportivo Maderera presentó a los medios su edición LV del Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo” que será en honor del Lic. Miguel Ángel Ortiz Gallegos, uno de los fundadores del certamen.

El Gran Torneo, ciertamente es la mejor fiesta futbolera amateur de Durango y de muchas partes del mundo en donde su principal característica es que la gran final se juega el 1 de enero a las 12:00 horas en el estadio “Francisco Zarco”.

Víctor Alejandro Blanco, presidente del Club Maderera, informó sobre los avances en la confección del magno evento, sobre los equipos que tomarán parte y los premios que habrán de entregarse a los mejores.

Aseguró Víctor Alejandro que esta ocasión llevará el nombre de “Lic. Miguel Ángel Ortíz Gallegos” en reconocimiento a su aportación futbolera de más de 50 años, ó 55 para ser exactos.

Ortiz Gallegos –dijo el presidente del Maderera- hará acto de presencia en el arranque y premiación a los ganadores el día 1 de enero, si es que las condiciones lo permiten, puesto que en la historia del torneo solamente una final ha tenido que ser aplazada por las inclemencias del tiempo, por lluvia, viento y nieve.

Estuvieron presentes jugadores del equipo del Instituto Tecnológico de Durango, actual monarca del Torneo de Campeones y que irá por el bicampeonato. Hasta ahora, solo el ITD y la Maderera, como anfitrión, tienen asegurada su participación en la edición LV de la mejor fiesta futbolera del año en Durango.