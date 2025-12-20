Tráiler se volcó en la carretera Francisco Zarco

Canatlán, Dgo.

Daños materiales de consideración y un par de personas con golpes leves fue el resultado de una volcadura ocurrida de madrugada en la carretera Francisco Zarco, entre los municipios de Canatlán y Nuevo Ideal.

De acuerdo a la información obtenida, el percance ocurrió a eso de las 03:00 horas en el kilómetro 26 de la carretera Francisco Zarco, al parecer por el cansancio del chofer.

En ese lugar, las inmediaciones de la comunidad de Jiménez, la unidad terminó recostada sobre su costado derecho y los ocupantes sufrieron la fuerte sacudida.

Dado que el reporte realizado al número de emergencias indicaba que en el camión viajaban al menos 5 personas, fueron enviadas varias unidades de apoyo médico a verificación, pero nadie resultó con lesiones de gravedad.

Los procedimientos administrativos posteriores al siniestro quedaron a cargo de la Guardia Nacional, dado que el hecho ocurrió en un tramo de su jurisdicción.