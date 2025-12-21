Dos sujetos interceptan a motociclista y le quitan la vida

Durango, Dgo.

Un joven de 23 años de edad murió este sábado por la noche en la colonia Las Huertas al ser víctima de una agresión a manos de sujetos que, primero, lo derribaron de su motocicleta y luego lo acuchillaron al menos en cinco ocasiones.

El fallecido es el joven Ángel Emmanuel Soto García, de 23 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Rosas del Tepeyac, pero cuya defunción ocurrió en la calle Nuez del segundo de los asentamientos mencionados.

Aunque las circunstancias del incidente son aún confusas, testigos afirmaron a las autoridades que el muchacho cayó de su motocicleta tras un impacto, al parecer intencional, en el que participaron dos hombres de otro vehículo de dos rudas.

Una vez que provocaron la caída de Ángel, se acercaron a él y le causaron heridas de arma blanca, lo que lo dejó inconsciente; los agresores huyeron y vecinos pidieron asistencia médica.

Por desgracia, cuando valoraron al joven ya no le encontraron signos vitales, por lo que no fue posible hacer nada para salvarlo. El caso quedó en manos del Grupo de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, que ya busca a los homicidas.