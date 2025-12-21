Familia duranguense “abre su corazón” y regala ropa de invierno

Durango, Dgo.

En un acto de profunda solidaridad ante la actual temporada invernal, la familia López Gurrola ha decidido transformar su hogar en un faro de esperanza para quienes menos tienen. Bajo el lema “Si te sirve, tómalo”, esta familia duranguense busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas entre los sectores más vulnerables de la capital.

A las afueras de su domicilio, han instalado un punto de apoyo donde se ofrecen de manera completamente gratuita diversas prendas, incluyendo chamarras, calzado y ropa de invierno.

La iniciativa surge como una respuesta directa a los intensos fríos que se han registrado en la entidad, buscando que ninguna persona en situación de calle o familias de escasos recursos se queden sin la protección necesaria.

La dinámica es sencilla y apela a la honestidad y necesidad de la ciudadanía: quienes requieran abrigo pueden acudir directamente y tomar la prenda que les sea útil.

Detalles del punto de ayuda:

Ubicación: Calle Batallón de San Patricio #112, Colonia El Refugio.

Lema: “Si te sirve, tómalo”.

La familia hace un llamado a la sociedad duranguense para correr la voz y compartir esta información, asegurando que la ayuda llegue a las manos de quienes hoy no tienen cómo protegerse del clima extremo.

Acciones como esta demuestran que, a pesar de las gélidas temperaturas, la calidez humana de los duranguenses permanece intacta.