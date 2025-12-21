Iram Ciceña se perfila para encabezar la CMIC con una planilla de unidad

Con un llamado a la cohesión interna y a la modernización del sector, Iram Ciceña Mejorado formalizó su registro como candidato único a la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dando inicio al proceso de renovación del organismo empresarial que agrupa a las constructoras del país.

Durante su mensaje, Ciceña dejó en claro que su postulación no responde a una competencia interna, sino a un acuerdo construido desde el consenso. Explicó que la planilla registrada integra de manera equilibrada a colegios, asociaciones y empresas afiliadas, con el objetivo de representar a todas las corrientes que conforman la Cámara.

“Se trata de una propuesta incluyente, donde el interés común es fortalecer a la CMIC y al sector de la construcción. La idea es sumar, no dividir, y abrir espacios para todas las voces que quieran trabajar”, expresó.

Tres líneas de acción

El aspirante delineó una agenda basada en tres ejes centrales. El primero apunta al fortalecimiento económico y a la profesionalización del gremio, mediante capacitación y desarrollo constante. El segundo contempla la creación de un banco de proyectos que permita identificar oportunidades tanto en obra pública como privada, bajo una visión de colaboración entre socios. El tercero propone una reinvención de la Cámara, adaptándola a las nuevas dinámicas del sector, donde la innovación y la actualización permanente ya no son opcionales.

Ciceña también reconoció el trabajo del comité saliente, encabezado por Francisco Salazar Mendía, al señalar que su proyecto no parte de cero, sino que busca consolidar lo que ha funcionado y corregir áreas de oportunidad. “La continuidad no está peleada con la mejora”, puntualizó.

Calendario del proceso

El registro de planillas permanecerá abierto hasta el próximo 24 de diciembre. Una vez concluido este periodo, la CMIC Nacional emitirá la validación correspondiente, con lo que arrancará formalmente la etapa de campaña. La asamblea electiva está programada para el 19 de enero, fecha en la que se definirá el nuevo comité directivo y la presidencia del organismo.

Integrantes de la planilla

La planilla registrada para el próximo periodo de la CMIC quedó integrada de la siguiente manera:

• Presidente: Edgar Iram Ciceña Mejorado, ICIM Ingeniería S.A. de C.V.

• Secretaria: Fritzy Julieta Bueno Sauceda

• Tesorero: Mario Alberto Cervantes Fernández

• Vicepresidente del Sector Hídrico: Juan Alberto Estrada Santa Cruz

• Vicepresidente de Infraestructura Privada: Jorge Manuel Villarreal Rocha

• Vicepresidente de Infraestructura de Energía: José Ramón Sida Garay

• Vicepresidenta de Infraestructura Educativa: Martha Doriera Chávez Estrada

• Vicepresidente de Infraestructura de Comunicaciones: Carlos Esteban Blanco de la Parra

• Vicepresidente de Infraestructura de Salud: Pedro Damián Valencia Ceniceros

• Vicepresidente de Instituciones: Marcos Vargas Aguirre

• Vicepresidente de Infraestructura de Edificación: César Arturo Acosta Aranda

• Vicepresidenta de Planeación Estratégica: Silvia Azucena Meza Espinosa

Con este registro, la CMIC entra en una fase clave de definición interna, en un contexto donde el sector de la construcción enfrenta el reto de reactivarse, adaptarse y responder a las crecientes demandas de infraestructura y desarrollo.