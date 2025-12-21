Motociclista pierde la vida tras derrapar y caer aparatosamente

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre de 40 años de edad perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en un bulevar del municipio de Gómez Palacio; su defunción se dio de forma instantánea.

La persona fallecida fue identificada como Luis Hernández Castillo, quién tenía 40 años de edad y pereció sobre el bulevar Sacramento de la ciudad lagunera.

Según el informe de las autoridades, iba a bordo de una motocicleta Vento de cilindraje 150, cuándo perdió el control a causa de la aparente exceso de velocidad.

Eso provocó que cayera y se golpeara de lleno contra el pavimento, lo que lo dejó inconsciente. Testigos pidieron la presencia de los cuerpos de auxilio y el sitio llegó personal de la Cruz Roja Mexicana.

Por desgracia, una vez que fue valorado se confirmó que había muerto de manera instantánea; de sus restos se hizo cargo el Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.