Niño muere en volcadura de dos camionetas cuando una estiraba a la otra

Ocampo, Dgo.

Un niño de 12 años de edad murió este fin de semana en territorio duranguense al ser víctima de una doble volcadura, ocurrida cuando un vehículo arrastraba a otro por la carretera Durango – Parral.

El pequeño fallecido llevaba por nombre Iker y era originario del estado de Chihuahua, quién iba a bordo de una camioneta Chevrolet tipo SUV conducida por su padre, Carlos “N”, de 31 años.

En tanto que, lesionados, resultaron cuatro ocupantes del vehículo, incluida la madre del niño y esposa del automovilista, Yesenia de 31 años.

Además de la abuela del infante, Ama Bertha de 50 años; Miguel, de 12; y Allison, de 15. El parentesco de ellos dos no fue precisado.

La tragedia ocurrió en el kilómetro 367 de la mencionada vía de comunicación, cuando con la camioneta Chevrolet ya citada, arrastraban una Dodge de la línea Journey, modelo 2003.

En una curva, el conductor de la SUV perdió el control y ambas unidades volcaron, por lo que testigo solicitar una asistencia médica ya está llegó poco después; por desgracia, nada se puede hacer por el niño, que falleció en el lugar de los hechos. En tanto que los lesionados fueron llevados al hospital integral de Las Nieves, en Ocampo.

Es de apuntar que las víctimas son originarias del estado de Chihuahua, presidentes tanto de la capital como de Ciudad Juárez, aunque se desconoce la razón de su presencia en Durango.