+ Superó expectativas posada de nuestros seguidores

+ Hubo mucho y de todo gracias a esos internautas

+ Amenizaron Grupo Phoenix y Óscar Alvarado

+ Innegable los alcances de nuestras redes sociales

+ Aprovechémoslas para ayudar a los necesitados

“El universo trabaja en círculo; todo lo que das, regresa a ti, y muchas veces al triple o más…..”

Anónimo

Mejor de lo que se esperaba resultó la posada ofrecida por entusiastas seguidores de Contacto Hoy por sus primeros 703 mil seguidores. Estuvieron todos los que quisieron estar, no faltó nadie y marcó un antes y un después de las redes sociales…..HISTORIA.- La de anoche fue una verdadera lección de solidaridad y entusiasmo que debe utilizarse de distintas maneras, sobre todo para auxiliar a quien tenga problemas y podamos unirnos para ayudarle a resolverlos. Y mientras más seamos, las dificultades y carencias serán más sencillas…..RESUMEN.- Y no es presunción, sobró comida, bebidas y música. Hubo problemas para acomodar a tanta gente, pero al final alguien se tendió a su casa por decenas de sillas y con ellas se resolvió el problema…..GRACIAS.- Nuestro agradecimiento para el excelente grupo musical Phoenix, que lleva entre sus filas a un gran tecladista que nada le pide a los grandes de la música, así como a Óscar Alvarado y sus muchachos que redondearon la celebración en plan grande con las distintas interpretaciones del fenómeno musical que en poco tiempo se ha colocado en el gusto de muchos adoradores de la música a nivel nacional e internacional. Recordar que Óscar apareció en las redes práticamente hace unos meses y ya lo piden tanto de otras entidades como de los Estados Unidos, donde ya mostró su capacidad y que volverá a la brevedad…..APLAUSOS.- Nuestro eterno agradecimiento al señor Carlos Ramírez, propietario de Carnitas estilo Michoacán “Los Parados”, ubicado sobre el bulevar Juan Pablo II de Jardines de Durango, que fue el creador de la idea de la posada. No nada más facilitó el local, sino que aportó decenas de kilos de carne, la especialidad de la casa, y bebidas sin límite. Y de la misma forma nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los asistentes, que llegaron silenciosamente, cada quien con lo que estuvo a su alcance. Un detalle algo chusco ocurrió cerca de la media noche, cuando una de nuestras seguidoras ahí presente preguntó a qué hora se partía el pastel. Entonces se dieron cuenta de que nadie había llevado pastel y a la voz de ya dijo: “cómo que no hay pastel, ahorita regreso con uno…”. Salió casi corriendo y regresó a los minutos, no con uno, sino con dos pasteles que disfrutamos de lo lindo. Nuestro agradecimiento también sentido a las empresas que a reserva del anonimato regalaron refrescos, cerveza, buñuelos, ponches y otras frituras que hicieron la delicia de chicos y grandes, O sea, practicaron bien aquella máxima de “que tu mano izquierda no se entere de lo que hizo la derecha”…..AGUINALDO.- Anotar que sin proponérselo el organizador tanto niños como adultos disfrutaron la velada de forma increíble, se quebraron 5 piñatas que iban rebosantes de dulces y otras golosinas para los pequeños, y nadie sabe cómo o por qué sobró una sexta piñata, pues los organizadores se dieron por bien servidos con cinco, cuando el proyecto era reventar las seis…..APROBADO.- Y para finalizar el tema, también debemos agradecer a toda la concurrencia, porque a pesar de los traguitos, no hubo incidente alguno. Aplicó aquello de los buenos modales, las buenas costumbres y el buen comportamiento. Obvio, no se requirió la presencia de policías o guardias especiales…..BARRA.- Entramos a la recta final del año 2025, y a partir de este momento decretamos un descanso por fin de año, y esperamos volver a saludarnos hasta el entrante mes de enero, aunque…como siempre, estaremos con un ojo al gato y otro al garabato, de modo que si se hace necesaria nuestra presencia para efectos noticiosos, aquí estaremos…

Saludos