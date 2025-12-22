Claudia Sheinbaum se posiciona como la 7ma líder con mayor aprobación en el mundo

Ciudad de México.

Al cierre del primer año de su administración, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha logrado posicionarse como una de las figuras políticas con mayor respaldo a nivel internacional, ocupando el séptimo lugar mundial en aprobación ciudadana.

De acuerdo con los datos más recientes del Global Leader Approval Rating Tracker, la mandataria mexicana se consolida dentro del exclusivo grupo de los 10 líderes mejor evaluados del planeta. Este indicador mide el nivel de aceptación de los gobernantes frente a sus ciudadanos, destacando la estabilidad y confianza que ha generado el proyecto de la “Cuarta Transformación” en esta nueva etapa.

Durante su conferencia matutina, “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum Pardo reaccionó a estos resultados, atribuyendo el éxito de su evaluación no a un logro personal, sino al respaldo masivo de los mexicanos.

“Yo estoy muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida sobre todo por el apoyo de la gente, es algo extraordinario”, manifestó la Presidenta ante los medios de comunicación.

Este posicionamiento coloca a México en una situación de fortaleza política ante la comunidad internacional, cerrando el ciclo anual de 2025 con una narrativa de aprobación que supera a la de muchos líderes de potencias económicas tradicionales.