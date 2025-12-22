Joven asesinado en Las Huertas trabajaba en la Escuela Primaria Bicentenario

Durango, Dgo.

El joven que murió asesinado el pasado fin de semana en la colonia Las Huertas, a manos de sujetos que lo derribaron de su motocicleta y luego lo acuchillaron, era trabajador del sector educativo.

Como Contacto Hoy le informó, la víctima es Abraham y/o Ángel Emmanuel Soto García, quien tenía 23 años de edad y trabajaba como intendente, según la información difundida en redes de sectores pertenecientes a la Secretaría de Educación.

Según trascendió, era parte de la plantilla laboral de la Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia, ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza de la zona oriente de la capital.

Trascendió, además, que el presunto agresor fue en algún momento compañero de trabajo de la víctima, aunque se desconoce el tipo de conflicto previo que existía.

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche en la calle Nuez de la colonia Las Huertas; ahí, según testigos, dos individuos en moto lo derribaron de su vehículo y, ya en el suelo, le causaron varias heridas de arma blanca.

Luego, los atacantes escaparon, pero todo indica que ya están identificados, por lo que se esperan, en breve, resultados de las pesquisas.