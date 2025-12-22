Lo atropellaron en el bulevar más peligroso de Durango y murió

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre murió el domingo por la noche en el bulevar del estado de Durango, en el que más se dan accidentes fatales; se trató de un percance del tipo atropellamiento, en el que el conductor involucrado se dio a la fuga.

El fallecido es el señor Anselmo Valencia Tonches, de 46 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento El Dorado de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo en el periférico Ejército Mexicano, en el tramo que une a la ciudad mencionada con Torreón, cuando la víctima caminaba en dirección a su domicilio a la altura de la Feria.

En circunstancias hasta ahora no establecidas, la víctima descendió de la banqueta al arroyo vehicular y fue impactada de lleno por un vehículo de características desconocidas, pues no hubo testigos presenciales del impacto.

Cuando alguien se dio cuenta, llamó al número de emergencias y al sitio fue enviada una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, pero los técnicos en urgencias médicas ya no encontraron signos vitales en la víctima.

De sus restos quedó a cargo el Servicio Médico Forense, mientras que el caso es investigado por agentes de la Unidad de Hechos de Tránsito Terrestre de la Vicefiscalía de La Laguna con el fin de localizar al automovilista involucrado.