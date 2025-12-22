lunes, diciembre 22, 2025

Obituario 22 de diciembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Espíritu Santo se está  velando el cuerpo  el Sr. Miguel Ángel Valadez Ledezma, de 64 años, sus honras y sepelio están pendientes

En La piedad se está  velando el cuerpo de la Mtra. Zoila Rosa Sánchez Gurrola, de 77 años, sus horas y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Miguel Ángel López Gallegos, de 54  años, sus horas y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Joven Abraham Emmanuel Soto García, de 23  años, sus horas y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Joven Brayan Arturo Arellano Carrillo, de 23  años, sus horas y sepelio están pendientes

En calle Retorno Varsovia #2 de Fracc. Guadalupe Victoria se está velando el cuerpo del Sr. Héctor Eduardo Soto Pérez, de 64   años, sus horas y sepelio están pendientes

