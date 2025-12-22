Reportan presas de Durango un llenado superior a los 3,911 millones de metros cúbicos.

Durango, Durango.

Según el reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las presas en Durango mantienen un nivel de almacenamiento que refleja tanto las condiciones hidrológicas actuales como la variabilidad climática reciente en el estado.

Hasta el 22 de diciembre de 2025, las principales presas de Durango muestran los siguientes niveles de almacenamiento:

Presa Lázaro Cárdenas: Con un volumen de almacenamiento de 2,957.6 millones de metros cúbicos (Mm³), esta presa se encuentra al 45.4% de su capacidad. No se han registrado lluvias significativas en la región que puedan incrementar su volumen. Presa Francisco Zarco: Almacena 309.2 Mm³, alcanzando un 55.5% de su capacidad. Esta presa ha presentado fluctuaciones en los niveles de agua, pero sigue sin registrar un aumento considerable debido a las precipitaciones. Presa San Gabriel: Con 245.4 Mm³ de agua, mantiene un 40.8% de su capacidad. Su situación continúa estable sin cambios relevantes en los niveles de precipitación. Presa Santiago Bayacora: Su nivel de almacenamiento es de 130.0 Mm³, equivalente al 98.7% de su capacidad, destacando como una de las presas con mayor acumulación de agua en la región. Presa Guadalupe Victoria: Presenta un nivel de 84.8 Mm³, que corresponde al 94.2% de su capacidad, manteniendo un estado operativo adecuado para el suministro y la regulación del agua en la región. Presa Francisco Villa: Almacena 73.3 Mm³, equivalente al 98.9% de su capacidad, siendo una de las presas más cercanas a su llenado máximo.

Las condiciones climatológicas actuales han sido relativamente estables, sin lluvias significativas en las últimas semanas, lo que ha afectado el ritmo de llenado de muchas de las presas. Los datos climáticos reportan temperaturas máximas entre los 17°C y 36°C en varias localidades, con mínimas cercanas a los 0°C en zonas de mayor altitud, lo que refleja una situación de estabilidad en el clima, pero sin eventos meteorológicos extremos.

Es importante destacar que, aunque la situación actual no presenta un riesgo inmediato de desbordamientos, las autoridades monitorean de cerca las presas más cercanas a su capacidad máxima, como las presas Santiago Bayacora y Francisco Villa, debido a posibles cambios en las condiciones climáticas en los próximos días.

Conclusión: En general, el estado de las presas en Durango muestra una situación de almacenamiento moderada, con algunos embalses cercanos a su capacidad máxima y otros con un llenado bajo. Las autoridades continúan vigilando de cerca el comportamiento de los niveles de agua y la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente durante esta temporada de invierno.