Retira Policía a 71 personas por alterar el orden en Durango la semana pasada

Durango, Dgo.

La Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) presentó el balance de resultados operativos correspondientes a la semana del 15 al 21 de diciembre.

A través de la Subdirección de Policía Preventiva, se efectuaron un total de 71 remisiones por diversas faltas administrativas. Asimismo, destaca la detención de 8 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público por la presunta comisión de delitos, desglosados de la siguiente manera:

2 por robo a casa habitación.

2 por robo a negocio.

2 por participar en riñas.

1 por violencia familiar.

1 por abusos deshonestos..

En el rubro de movilidad, la Subdirección de Policía Vial reportó la aplicación de 591 infracciones. Entre las faltas más recurrentes que ponen en riesgo la seguridad vial destacan:

213 conductores sancionados por pasarse la luz roja.

31 por no utilizar el cinturón de seguridad.

29 por el uso de teléfono celular mientras se conduce..

Respecto a los operativos de sobriedad, se detectaron 3 conductores bajo los influjos del alcohol, de los cuales 2 presentaban segundo grado de ebriedad y uno más en primer grado.

Finalmente, la Unidad Especializada en Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género (UNIPAV) mantuvo una actividad intensa al brindar 144 auxilios. De estos reportes, 121 correspondieron a casos de violencia familiar y 23 a situaciones de violencia de pareja, reafirmando la prioridad de proteger la integridad de las familias duranguenses.