Se quedó dormido luego de asesinar a su amigo

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un hombre fue detenido luego de asesinar a golpes un muchacho de 20 años de edad con el que ingería bebidas embriagantes en el municipio de Santiago Papasquiaro; el atacante, embrutecido por el alcohol, se quedó dormido luego del homicidio, lo que permitió su detención.

La víctima fatal es Jesús Omar Reyes Fuentes, de 20 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de Patio de Altares, de la mencionada demarcación, la misma de la que es originario el presunto agresor, Ricardo Javier “N”.

El informe elaborado por las autoridades, basado en testimonios recogido en el lugar, indica que la víctima y su agresor sostuvieron una discusión, en medio de la cual el atacante sacó una pistola y comenzó a golpearlo.

Tras darle varios “cachazos” en la cabeza, la víctima quedó inconsciente; otro varón presente, de nombre Ángel, intentó calmar al agresor, pero este le apuntó con la pistola y no insistió.

Ricardo Javier, sin embargo, se quedó dormido instantes después, lo que le permitió al testigo pedir ayuda, pero ya nada se pudo hacer por la víctima; sin embargo, los propios lugareños retuvieron al atacante, que fue detenido poco después por la Policía Investigadora de Delitos.