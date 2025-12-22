Sorprende a ladrón en su azotea y lo somete

Durango, Dgo.

Un presunto delincuente fue capturado la mañana de este lunes tras ser sorprendido por el propietario de una vivienda en la colonia Asentamientos Humanos mientras intentaba sustraer diversos artículos, entre ellos un televisor de gran tamaño.

Cerca de las 07:05 horas, el señor R. H. Z., de 49 años, llegó a su domicilio ubicado en la calle José Guadalupe Rodríguez, casi esquina con Inti Peredo, percatándose de que la puerta posterior y una ventana delantera presentaban daños.

Al inspeccionar su hogar, el cual se encontraba solo al momento de la irrupción, el dueño localizó a un sujeto en la parte alta de la casa. El intruso ya había logrado llegar hasta la azotea cargando una pantalla de 55 pulgadas de la marca JVC, la cual pretendía bajar para concretar el robo.

Sin dudarlo, el afectado confrontó al sospechoso y logró retenerlo mientras solicitaba el auxilio de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal a bordo de la unidad 2451, quienes formalizaron el arresto de quien dijo llamarse Salvador G., de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Dolores del Río.

Tras el señalamiento directo del propietario, Salvador G. fue trasladado a los sellos de la Fiscalía General del Estado de Durango. El detenido enfrentará cargos por el delito de robo a casa habitación y los daños causados a la infraestructura del inmueble.