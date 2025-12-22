Tráiler provoca volcadura aparatosa volcadura en carretera

Durango, Dgo.

Un hombre de 30 años de edad se encuentra bajo observación médica en la capital del estado, luego de sufrir un aparatoso accidente vial provocado por un vehículo de carga que le invadió el carril mientras circulaba por el municipio de Guadalupe Victoria.

El percance ocurrió durante la madrugada del pasado 17 de diciembre, aproximadamente a las 02:00 horas. El afectado, identificado como Eliseo Esparza Palacio, viajaba a bordo de una camioneta Ford Escape, modelo 2003, en color gris.

Según el reporte oficial, al transitar por el tramo que conecta la localidad de José Guadalupe Rodríguez con la cabecera municipal, un tráiler le invadió el carril de circulación. Para evitar el choque frontal, Eliseo realizó una maniobra evasiva que le hizo perder el control del volante, terminando volcado fuera de la cinta asfáltica. Para variar, el responsable huyó del lugar sin prestar auxilio.

Tras el accidente, el lesionado fue trasladado inicialmente a la clínica del IMSS en Guadalupe Victoria; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue necesario su traslado de urgencia a la ciudad de Durango.

Actualmente, se encuentra internado en la Clínica No. 1 del IMSS, donde los médicos lo diagnosticaron con:

Policontundido (diversos golpes en el cuerpo).

Cetoacidosis metabólica (complicación presentada posterior al ingreso).

Las autoridades correspondientes ya integran la investigación para intentar dar con el paradero del conductor del tráiler involucrado.