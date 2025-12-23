Cae el consumo de fentanilo en México bajo la estrategia de Sheinbaum

Ciudad de México.

En un balance histórico para la salud pública del país, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025. Los datos confirman que la estrategia preventiva “El fentanilo te mata” ha sido exitosa, logrando reducir el consumo no médico de este opioide a la mitad.

Éxito en la juventud mexicana

Uno de los puntos más destacados por la Jefa del Ejecutivo Federal es la tendencia a la baja en el sector más vulnerable: los adolescentes. Según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el uso experimental de sustancias ilegales en jóvenes de entre 12 y 17 años cayó del 6.2% registrado en 2016 a un 4.1% en 2025.

“Esto habla de que funciona la campaña. No es solo un spot, es un esfuerzo que ha llegado a las aulas con la participación activa de maestros y padres de familia”, subrayó Sheinbaum durante “La Mañanera del Pueblo”.

El nuevo reto: Metanfetaminas y regulación de fármacos

Pese a los avances, la Presidenta anunció que la batalla contra las adicciones entrará en una nueva fase el próximo año. El foco se trasladará a las metanfetaminas, cuyo consumo ha mostrado incrementos.

Asimismo, se reveló que el aumento en el uso de opioides (que pasó de 0.1% a 1.4%) está vinculado principalmente al tramadol. Este analgésico, que anteriormente se adquiría libremente, ya ha sido regulado para evitar su abuso médico.

Radiografía del consumo en México

El secretario de Salud, David Kershenobich, desglosó otros hallazgos clave de la muestra aplicada a más de 19 mil personas:

Alcohol: El consumo en adolescentes bajó del 28% al 17.8% en el último año.

Tabaco y Vapeo: Mientras el consumo de tabaco fumado descendió al 15.1%, el uso de cigarros electrónicos creció alarmantemente, pasando de 1.1% a 2.6%.

Adultos: En este sector, el consumo experimental de drogas ilegales subió del 10.6% al 14.6%.

Prioridad: Salud Mental y Prevención del Suicidio

La Presidenta Sheinbaum enfatizó que la salud mental será un eje central de su estrategia integral, especialmente para combatir el malestar psicológico y el comportamiento suicida en adolescentes. “Buscamos dar una alternativa de vida y felicidad a nuestros jóvenes a través de la participación colectiva entre Gobierno, familias y escuelas”, concluyó.