Clima estable y contrastes térmicos marcarán la Navidad en Durango

Durango, Dgo.

Para este periodo comprendido del martes 23 al miércoles 24 de diciembre de 2025, y con tendencia estable durante los siguientes tres días, el estado de Durango mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico emitido la noche del lunes.

Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual favorecerá cielos despejados en entidades del norte y occidente del país. Este escenario provocará ambiente frío a muy frío durante las noches y madrugadas, principalmente en zonas de la Mesa del Norte, debido al efecto de irradiación nocturna.

🔹 Resumen de las últimas 24 horas en Durango capital

Temperatura mínima: 3.1 °C, registrada la mañana del lunes.

Temperatura máxima: 26.1 °C, alcanzada por la tarde.

Rachas de viento: Sin datos disponibles.

🔹 Pronóstico a 24 horas para la ciudad de Durango

Precipitación: Nula probabilidad en todo el estado.

Martes al amanecer: Ambiente muy frío, con temperaturas mínimas de 3 a 4 °C.

Martes al mediodía: Ambiente cálido, con temperaturas máximas de 25 a 26 °C.

Miércoles al amanecer: Temperaturas mínimas muy frías, entre 4 y 5 °C.

Viento: Rachas suaves de 10 a 20 km/h en gran parte de la entidad.

🔹 Pronóstico extendido de temperaturas

Miércoles: mínima de 4 a 5 °C y máxima de 26 a 27 °C.

Jueves: mínima de 4 a 5 °C y máxima de 26 a 27 °C.

Viernes: mínima de 6 a 7 °C y máxima de 28 a 29 °C.

🔹 Lluvias y viento

Para los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre, se mantiene nula probabilidad de lluvia en Durango. En cuanto al viento, se prevén rachas suaves de 10 a 20 km/h durante martes, miércoles y jueves.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse durante las primeras horas del día y la noche, así como mantenerse hidratados ante las temperaturas cálidas que se presentarán al mediodía, especialmente durante las celebraciones decembrinas.