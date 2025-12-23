Consolida Ciencias Forestales y Ambientales crecimiento y calidad académica

Cierra el semestre B 2025 con fortalecimiento institucional

Con crecimiento sostenido en matrícula, programas acreditados, proyectos de investigación de alto impacto y avances en infraestructura e imagen institucional, la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) concluyó el semestre B 2025 consolidándose como una de las unidades académicas estratégicas de la institución.

El director de la Facultad, José Javier Corral Rivas, informó que durante el periodo se registró un incremento del 18 por ciento en la matrícula de licenciatura y un crecimiento del 7 por ciento en los programas de maestría, reflejo del interés creciente de los jóvenes por formarse en áreas vinculadas con el medio ambiente, el manejo forestal y la sustentabilidad.

En materia de calidad educativa, destacó que el 100 por ciento de los programas académicos se encuentran acreditados. Las licenciaturas en Ingeniería Forestal e Ingeniería Ambiental cuentan con acreditación internacional y reconocimiento del COMEAA, mientras que los tres programas de posgrado refrendaron su permanencia en el Programa Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), lo que garantiza la continuidad de becas para los estudiantes.

Asimismo, subrayó que un alto porcentaje del alumnado de posgrado es atendido por docentes de la propia Facultad y del ISIMA, fortaleciendo el trabajo académico y la investigación interna. En este rubro, resaltó el desarrollo de proyectos de alto impacto, entre ellos uno financiado por la CECyTED, con una inversión aproximada de cinco millones de pesos, orientado a mejorar los sistemas de predicción de incendios forestales mediante el uso de drones y tecnología especializada. De manera paralela, se trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado en la actualización del Inventario Estatal Forestal y de Suelo, proyecto de alcance regional.

En cuanto a infraestructura e imagen institucional, durante el año se realizaron acciones de mejora en instalaciones, jardines y parque vehicular, así como trabajos de mantenimiento en el bosque-escuela Las Bayas, predio universitario que refrendó su certificación internacional de manejo forestal responsable FSC, consolidando a la UJED como referente nacional y latinoamericano en este ámbito.

El director reconoció también el respaldo del rector de la UJED, Ramón García Rivera, particularmente en los procesos de jubilación de alrededor de 15 docentes y en los concursos de asignaturas, realizados en estricto apego a la normatividad universitaria y con el acompañamiento de las instancias académicas y sindicales.

De cara al próximo ciclo escolar, la Facultad reportó el egreso de aproximadamente 30 estudiantes y mantiene una expectativa de captar cerca de 50 alumnos de nuevo ingreso, apoyándose en estrategias de difusión como ferias vocacionales, visitas a bachilleratos y el uso activo de redes sociales.

Finalmente, Corral Rivas hizo un llamado a los jóvenes a integrarse a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, al destacar que Durango es el estado más forestal del país y un referente en manejo sustentable, certificación forestal y servicios ambientales, lo que abre amplias oportunidades profesionales. Asimismo, extendió un mensaje de buenos deseos a la comunidad universitaria y a la sociedad duranguense con motivo de las fiestas decembrinas.