Le cae tronco en la cabeza a trabajador de un aserradero

Durango, Dgo.

Un trabajador forestal de 48 años de edad se debate entre la vida y la muerte en la capital del estado, tras sufrir un grave accidente mientras realizaba labores de tala en el municipio de Pueblo Nuevo. El diagnóstico médico es crítico y de pronóstico reservado.

El incidente ocurrió la mañana de este 23 de diciembre, alrededor de las 11:00 horas. El lesionado, identificado como Armando Blanco Rivera, se encontraba trabajando para un contratista en el Ejido San Pablo.

Según el testimonio de sus compañeros, estos le perdieron la pista durante la jornada laboral. Al comenzar su búsqueda, lo hallaron inconsciente en el suelo; a un costado, un pesado tronco evidenciaba el fuerte impacto que recibió en la región craneal.

De inmediato, fue trasladado por sus compañeros de tranajo al Hospital Integral de El Salto. Sin embargo, debido a la magnitud de las lesiones, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) coordinó su traslado inmediato a la ciudad de Durango, ingresando al área de urgencias de la Clínica No. 1 del IMSS a las 17:00 horas.

La esposa del trabajador, fue informada del estado de salud de Armando, el cual es sumamente delicado. Los médicos especialistas le han diagnosticado:

Traumatismo craneoencefálico severo

Sangrado dentro del cráneo

Presencia de sangre en los pulmones

Las autoridades han tomado conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades laborales en este accidente laboral que mantiene al señor Armando en condición critica.