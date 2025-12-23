Motociclista muere en fuerte accidente cerca del Cefereso

Guadalupe Victoria, Dgo.- Un motociclista murió este martes por la mañana al ser víctima de un accidente de tránsito en la carretera libre Durango – Gómez Palacio, en territorio de Guadalupe Victoria.

La víctima es el conductor de un vehículo tipo “cross”, que en vida respondía al nombre de Alberto Gómez, de edad no precisada, fue aparentemente embestido por un vehículo de mayores dimensiones cuyo conductor optó por darse a la fuga, aunque la información preliminar es escasa.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 71 de la mencionada vía federal de comunicación, cerca del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 7.

En ese lugar se reportó la presencia de un hombre inconsciente junto a su vehículo de dos ruedas y, al llegar personal de la Cruz Roja Mexicana, se confirmó que ya no tenía signos vitales.

Tras el incidente, testigos brindaron información sobre la unidad de carga involucrada, aunque se desconoce si las autoridades lograron su intercepción, lo que se prevé se confirme en las siguientes horas.