Murió aplastado por el tractocamión que reparaba junto a su padre

Nazas, Dgo.

Un joven de 19 años de edad murió en el municipio de Nazas al ser víctima de un accidente cuando reparaba junto a su padre un tractocamión que se les había averiado en la carretera; la defunción ocurrió de forma instantánea.

El fallecido es Manuel Alfredo Bocanegra Martínez, quien tenía 19 años de edad y era originario del municipio de Lerdo, pero cuyo deceso se dio en el municipio de Nazas.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la localidad Emiliano Carranza, sobre el tramo carretero Nazas – Pedriceña, cuando sufrieron la descompostura del tractocamión conducido por el padre de la víctima, de nombre Luis Fernando.

Ahí se detuvieron y retiraron una pieza que llevaron a soldar a un taller cercano y, cuando la instalaban de nuevo, falló el gato hidráulico que usaban para elevar el chasis del camión y este aplastó a la víctima.

Manuel Alfredo sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le quitó la vida de forma instantánea, por lo que no se pudo hacer nada para salvarlo; sus restos fueron llevados a la Vicefiscalía de La Laguna para la necropsia de ley.