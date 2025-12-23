Presas de Durango mantienen altos niveles de almacenamiento al cierre de diciembre

Durango, Dgo.

Las principales presas del estado de Durango registran niveles favorables de almacenamiento, de acuerdo con el más reciente Boletín de Evolución de Almacenamiento emitido este martes 23 de diciembre de 2025 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Subdirección Técnica y el Departamento de Meteorología e Hidrología.

El reporte indica que, en conjunto, las presas del estado presentan una condición estable, sin extracciones relevantes ni derrames, lo que refleja un manejo controlado del recurso hídrico en plena temporada invernal.

Entre las presas con mayor volumen almacenado destaca Lázaro Cárdenas, con 2,957.6 millones de metros cúbicos, manteniéndose como el principal embalse de la entidad. Le sigue la presa Francisco Zarco, que reporta 309.2 millones de metros cúbicos, equivalente a poco más del 55 por ciento de su capacidad.

Otras presas relevantes muestran niveles cercanos o superiores al 90 por ciento de llenado, como Santiago Bayacora, Guadalupe Victoria, Francisco Villa, Caboraca, Peña del Águila y Santa Elena, varias de ellas prácticamente al máximo de su capacidad, lo que garantiza disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola y pecuario en distintas regiones del estado.

En contraste, la presa Villa Hidalgo presenta un almacenamiento menor, con alrededor del 34 por ciento, aunque sin registrar salidas de agua, lo que indica estabilidad en su nivel actual.

Sin lluvias recientes

El informe climatológico complementario señala que no se registraron precipitaciones en las zonas de influencia de las presas durante las últimas 24 horas, situación generalizada en todo el estado, acorde con las condiciones de tiempo estable que prevalecen en la región.

Autoridades hidráulicas señalaron que, pese a la ausencia de lluvias, los niveles actuales permiten afrontar de manera favorable el cierre de año, aunque reiteraron el llamado a un uso responsable del agua, especialmente en los distritos de riego y zonas urbanas.

Con estas condiciones, Durango inicia la recta final de 2025 con un panorama hídrico positivo, resultado de la acumulación registrada durante la temporada de lluvias y del manejo operativo de las principales presas del estado.