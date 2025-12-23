Viajar en autobús con niños: consejos para un viaje cómodo y seguro

Viajar en familia siempre es una aventura, y cuando hay niños pequeños, la planeación se vuelve aún más importante. En México, el autobús sigue siendo una de las opciones más prácticas, cómodas y accesibles para moverse por el país. Si estás pensando en salir con tus hijos, aquí te compartimos algunos consejos para que el viaje sea seguro, tranquilo y placentero desde el momento en que compras tus boletos de autobús.

Elige el horario más conveniente para ellos

Cuando se viaja con niños, el horario puede marcar una gran diferencia. Muchas familias prefieren los viajes nocturnos, ya que los pequeños pueden dormir durante el trayecto. Otras optan por la mañana para aprovechar la luz del día y evitar que los niños se desvelen. Lo importante es tomar en cuenta su rutina y elegir el momento en que suelen estar más relajados.

Evitar días festivos o fines de semana largos también puede ayudar, ya que las terminales suelen estar menos saturadas y el ambiente es más tranquilo para los niños.

Busca asientos cómodos y buena ubicación

Al adquirir tus boletos de autobús, revisa si puedes elegir los asientos. Los lugares en la parte media del autobús suelen ser más estables y menos movidos, lo que es ideal para evitar mareos. Sentarse cerca del baño puede ser útil, aunque no tan cerca como para que el tránsito constante de otros pasajeros moleste a los pequeños.

Llevar su almohada, una cobijita o su peluche favorito puede hacer que se sientan más cómodos y seguros durante el viaje.

Lleva entretenimiento y botanas

Los trayectos largos pueden volverse aburridos para los niños si no tienen algo que los distraiga. Una mochila con cuentos, libros para colorear, juguetes pequeños o una tableta con audífonos puede marcar la diferencia. Además, llevar snacks saludables como frutas, galletas o barras de cereal evitará que pasen hambre sin necesidad de depender de las paradas.

También es importante llevar suficiente agua y servilletas o toallitas húmedas para cualquier eventualidad.

Considera paradas estratégicas

Algunas rutas hacen escalas programadas que pueden aprovecharse para ir al baño, estirar las piernas o simplemente tomar un respiro. Si tu trayecto incluye paradas, infórmate previamente para estar preparado.

Y si el viaje es directo, asegúrate de ir al baño antes de abordar y animar a los niños a hacer lo mismo, así evitas incomodidades innecesarias.

Habla con ellos sobre el viaje

Especialmente si es su primera vez viajando en autobús, platicar con los niños sobre lo que va a suceder les dará seguridad. Explicarles que verán paisajes por la ventana, que podrán dormir o jugar, y que habrá más personas en el autobús, puede hacer que se sientan más tranquilos y preparados.

Compra con anticipación

Adquirir los boletos de autobús con anticipación permite elegir buenos lugares, aprovechar descuentos y evitar filas en taquilla. Empresas como ADO ofrecen la posibilidad de comprar en línea, mediante su app o incluso por teléfono, lo que facilita mucho la organización del viaje familiar.