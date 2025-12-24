Alertan por riesgos de accidentes viales

Estas fechas aumentan la movilidad y los traslados constantes

Durango, Dgo.

}Ante la posibilidad de que aumenten los accidentes viales durante la presente temporada, los ciudadanos deben estar atentos y tomar las debidas precauciones para prevenir estas situaciones, señaló Mónica Gutiérrez, coordinadora de Comisiones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y expresidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASF).

Advirtió que esto se debe a un aumento en la movilidad, los traslados constantes, así como a factores de riesgo que se intensifican en estas fechas, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la distracción al volante.

Subrayó que este comportamiento no solo impacta en la seguridad de las personas, sino que también puede elevar los costos sociales y económicos, al incrementar la atención médica, los daños materiales y la presión sobre los servicios de emergencia y las aseguradoras.

Ante este escenario, llamó a reforzar la prevención, promover la conducción responsable y mantener vigentes medidas básicas de seguridad, como el uso del cinturón, evitar manejar cansado o bajo los efectos del alcohol, y respetar los límites de velocidad.

Insistió en que la conciencia ciudadana es clave para revertir esta tendencia y reducir los riesgos en una temporada donde la movilidad suele intensificarse.

Asegurados Solo 20% de Vehículos

En Durango, apenas 2 de cada 10 automóviles que circulan cuentan con un seguro vehicular vigente, una cifra que evidencia la alta vulnerabilidad en la que se encuentran miles de conductores y peatones ante cualquier accidente de tránsito.

Esta baja cobertura de aseguramiento se traduce en un riesgo económico y legal para los propietarios de vehículos, ya que en caso de un percance los gastos por daños materiales, lesiones o incluso pérdidas humanas deben ser cubiertos directamente por los involucrados, generando conflictos, endeudamientos y procesos legales prolongados.

La situación resulta aún más preocupante si se considera el incremento de accidentes viales que suele registrarse en temporadas de alta movilidad, como periodos vacacionales y fechas decembrinas, cuando el flujo vehicular aumenta y con ello la probabilidad de choques.

Especialistas advierten que la falta de cultura del aseguramiento no solo impacta al conductor, sino también a terceros afectados, quienes en muchos casos quedan sin una reparación inmediata del daño. Además, recuerdan que contar con un seguro de responsabilidad civil es una medida básica de protección y prevención, no un lujo.

Pese a que existen pólizas accesibles en el mercado, la mayoría del parque vehicular en la capital y municipios del estado continúa circulando sin respaldo financiero, dejando al descubierto una problemática que sigue sin atenderse de fondo.