Atropellan a “Don Paco” frente al Parque Guadiana

Durango, Dgo.

Una mañana de Navidad accidentada se registró en las inmediaciones del Parque Guadiana, donde un hombre de la tercera edad, conocido únicamente como “Don Paco”, resultó con lesiones de consideración tras ser arrollado por una camioneta particular.

El percance ocurrió minutos después de las 09:00 horas de este 24 de diciembre sobre la Avenida Normal, entre las calles Gómez Palacio y Canoas, en la colonia Predio Canoas. Según el reporte de los agentes de la Policía Vial, en el lugar se encontraba una camioneta Dodge Dakota, modelo 2000, con placas de circulación del estado de Chihuahua.

El conductor, identificado como José Manuel S. , de 51 años de edad y vecino de la colonia La Virgen, manifestó a las autoridades que el peatón bajó repentinamente del camellón central sin precaución, lo que hizo imposible evitar el impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al lesionado. Debido a que el hombre no portaba documentos de identidad, no se pudieron obtener sus generales completos, mencionando únicamente llamarse “Don Paco”.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital General 450, donde ingresó con una probable fractura en la pierna derecha y diversos golpes en el cuerpo. Por su parte, elementos de la Policía Preventiva y Vial procedieron con la detención de José Manuel, quien quedó a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades.