Caen tres sujetos con 23 kilos de droga en la ciudad de Durango

Durango, Dgo.

En un operativo estratégico desplegado en la capital del estado, fuerzas federales y estatales lograron la captura de tres individuos en posesión de un importante cargamento de droga y armas de fuego. Esta acción forma parte de una ofensiva nacional del Gabinete de Seguridad que abarcó 10 entidades del país.

La detención fue el resultado de una labor conjunta entre elementos de la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal. Gracias a las labores de inteligencia, los agentes interceptaron a los tres sospechosos, quienes portaban armamento y diversas sustancias ilícitas listas para su distribución.

El Aseguramiento

Al momento de la revisión, las autoridades lograron asegurar un total de 24 kilogramos de estupefacientes, desglosados de la siguiente manera:

22 kilogramos de hierba verde con las características de la marihuana.

1.7 kilogramos de metanfetamina (cristal).

Varias dosis de cocaína..

Además de la droga, a los detenidos se les decomisó un arsenal que consistía en:

2 armas cortas.

2 cargadores.

14 cartuchos útiles..

Esta captura en Durango se suma a una serie de cateos y aseguramientos realizados simultáneamente en estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán y el Estado de México, como parte de la estrategia para reducir los índices de violencia y el tráfico de armas en el territorio mexicano.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.