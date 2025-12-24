“Compras de pánico” terminan en aparatosa volcadura

Durango, Dgo.

Lo que debía ser una jornada de compras de último minuto estuvo a punto de terminar en tragedia. El intenso flujo vehicular por las festividades decembrinas y la falta de precaución provocaron una aparatosa volcadura al interior del estacionamiento de la tienda Walmart, ubicada sobre el Bulevar Francisco Villa.

El incidente ocurrió esta mañana cuando un vehículo de color blanco impactó contra una unidad gris. Debido a la fuerza del choque y el ángulo del contacto, el vehículo blanco perdió la estabilidad y terminó recostado sobre uno de sus costados, dejando al conductor atrapado en la cabina.

Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil (Bomberos) acudieron de inmediato al llamado de emergencia realizado a través del 911. Debido a que las puertas de la unidad quedaron bloqueadas, los rescatistas tuvieron que emplear equipo hidráulico especializado, conocido como “quijadas de la vida”, para realizar la extracción vehicular.

Tras varios minutos de maniobras, el rescate fue declarado exitoso. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron en el sitio al conductor masculino, quien milagrosamente solo presentó golpes menores que no ponen en riesgo su vida.

Las autoridades viales hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones en los estacionamientos de centros comerciales, donde la afluencia de personas y vehículos por las compras de pánico de este 24 de diciembre incrementa considerablemente el riesgo de choques y atropellamientos.