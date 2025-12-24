Desea Presidenta Claudia Sheinbaum feliz Nochebuena y Navidad a las familias

Ciudad de México, 24 de diciembre de 2025.

En vísperas de las celebraciones decembrinas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de afecto y unidad a todas las familias mexicanas, destacando que la esperanza, el amor y la fraternidad son los valores que prevalecen en cada hogar del territorio nacional durante estas fechas.

Acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba Unger, la jefa del Ejecutivo Federal difundió un video a través de sus redes sociales en el que resaltó la diversidad y la unión del pueblo de México, desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales y costeras.

Un mensaje de unidad nacional

Durante su intervención, la mandataria subrayó que la esencia de la mexicanidad se manifiesta con fuerza en estas celebraciones:

“A todas las familias mexicanas, les deseamos una Feliz Nochebuena y una Feliz Navidad.

Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza. En una casa, en un barrio, colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo en el campo, en la costa y en el desierto, en el norte, en el centro y en el sureste de nuestro hermoso México, hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos”, expresó.

Sheinbaum Pardo enfatizó que, más allá de las celebraciones materiales, la verdadera fortaleza del país reside en su grandeza cultural y en los valores éticos que definen a la sociedad.

Reconocimiento a sectores clave;

La Presidenta aprovechó la ocasión para rendir homenaje a quienes, por su labor o situación geográfica, pasan estas fechas cumpliendo con su deber o lejos de sus hogares. Entre ellos, destacó a:

* Connacionales: A las y los paisanos que residen fuera del país.

* Seguridad y Salud: Integrantes de las Fuerzas Armadas, cuerpos policiales, médicos, enfermeras y personal de salud.

* Servicios de emergencia: Bomberos y rescatistas.

* Servicios públicos:

Trabajadores del transporte y sectores esenciales que mantienen la operatividad del país durante los días feriados.

Finalmente, la Jefa del Ejecutivo hizo un llamado a que la solidaridad y el amor por la patria sigan siendo el motor que impulse a la nación: “Que el orgullo de ser mexicanos nos acompañe hoy y siempre. Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás”, concluyó.