Detienen a cuatro sujetos que cobraban “derecho de piso”

Durango, Dgo.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a cuatro personas que fueron sorprendidas, en flagrancia, cometiendo del delito de extorsión en contra de una comerciante; los individuos ya habían despojado de 8 mil a una mujer y habían regresado por más.

Los asegurados son Juan Luis “R” de 26 años de edad, originario de Zacatecas, y su pareja Adriana Berenice “L” de 27 años, originaria de Sonora; así como José Guadalupe “R”, de 32 años, vecino de la colonia Ensueño, y Cinthya Nayeli “T” de 36 años de edad, con domicilio en la colonia Asentamientos Humanos

Según el informe oficial, el grupo contactó a una mujer de nombre Roxana, a la que vía Whatsapp la amenazaron con causar daño a su familia si no pagaba una “cuota” de 10 mil pesos a cambio de permitirle seguir trabajando como “prestamista”.

Ella, que es en realidad comerciante, negó dedicarse a dicha actividad pero las amenazas siguieron y acordó pagar 8 mil de los 10 mil que le exigían; los individuos, incluso, acudieron personalmente a su casa a recibirlos.

No conformes con el monto, “le dieron un par de horas más” para que completara “la tarifa”. Sin embargo, la afectada se encontró con policías estatales a los que les contó lo sucedido.

De esa forma, los agentes decidieron mantenerse cerca y vigilar la zona, hasta que notaron la llegada de los presuntos extorsionadores y les cerraron el paso, procedieron así a su detención.

Los agentes estatales les aseguraron equipo de comunicación y los teléfonos que usaban para extorsionar a sus víctimas; ya están en manos de la Fiscalía General del Estado para los procedimientos de rigor.