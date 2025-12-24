Dos lesionados en la volcadura de un Aveo en el Periférico 

Durango, Dgo.

Dos personas con lesiones leves por resultado de una volcadura ocurrida este miércoles por la mañana en el sector sur del Periférico de Durango. Una falla mecánica fue lo que ocasionó el siniestro.

Los lesionados, que no requirieron hospitalización, son dos de los tres ocupantes de un automóvil Chevrolet Aveo que terminó en pérdida total.

El incidente ocurrió cuando el vehículo circulaba de poniente a Oriente sobre la mencionada vialidad, y a la altura del kilómetro 9 del sector sur, se dio una aparente falla mecánica en el sistema de dirección o suspensión.

Eso provocó que el conductor perdiera el control y salieran abruptamente del camino hacia el costado izquierdo; una vez debajo de las cinta asfáltica, la unidad dio un giro y terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Elementos de la Policía Estatal que estaban cerca arribaron al sitio como primeros respondientes y apoyaron a las víctimas, para después dejar la atención en manos de la Cruz Roja Mexicana.

Tras la valoración de los pacientes, se descartaron fracturas y todo quedó en golpes que no son graves, aunque se recomendó acudir a un médico para estudios más detallados.