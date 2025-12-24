Entran por el techo para saquear tienda de Telcel en el Centro

Durango, Dgo.

En un audaz robo que recuerda a las escenas de acción cinematográficas, delincuentes lograron burlar la seguridad de una tienda Telcel ubicada en pleno corazón de la ciudad, ingresando a través del techo para sustraer un botín aún no cuantificado de teléfonos celulares.

El reporte se registró a las 09:00 horas de este miércoles, cuando el supervisor del establecimiento, ubicado en la calle Pino Suárez, entre Francisco I. Madero y Pasteur, llegó para iniciar la jornada laboral y se encontró con una escena de desorden.

Según los primeros informes, los ladrones rompieron una lámina de plástico en el techo para descender directamente a la zona de bodega y vitrinas. Una vez dentro, forzaron los exhibidores de vidrio para llevarse equipos de diversos modelos y gamas, además de la cantidad de mil pesos en efectivo que se encontraban en la caja.

Lo que más ha llamado la atención de las autoridades es que los delincuentes utilizaron el mismo boquete en el techo tanto para entrar como para escapar, logrando salir del lugar sin activar alarmas ni causar daños adicionales en las entradas principales del local.

Hasta el momento se desconoce el monto total del robo, ya que el personal se encuentra realizando el inventario para determinar cuántas unidades fueron sustraídas. Elementos de la policía preventiva acudieron al sitio para levantar el reporte, mientras que la Fiscalía General del Estado ya investiga los videos de seguridad de la zona para identificar a los responsables.