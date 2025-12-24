Está muy grave tras recibir un fuerte golpe en la cabeza

Durango, Dgo.

Un hombre de 48 años de edad se encuentra hospitalizado, en estado crítico, luego de un accidente laboral ocurrid o en la región serrana del municipio de Pueblo Nuevo, lugar en el que lo golpeó el tronco de un árbol.

El lesionado es el señor Armando Blanco Rivera de 48 años de edad, quien tiene su domicilio en la localidad de San Jerónimo, pero que sufrió el incidente en el ejido San Pablo.

Según sus compañeros de trabajo, les pareció extraño no verlo durante varios minutos y comenzaron a buscarlo. Cuando lo encontraron, estaba tirado, inconsciente, víctima de un claro golpe en la parte alta de su cuerpo.

En un vehículo particular lo llevaron de urgencia al Hospital Integral de Pueblo Nuevo, donde por su gravedad, lo derivaron de inmediato al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

Ahí los médicos lo atiende por traumatismo craneoencefálico severo, así como afectaciones en la región torácica y su pronóstico es reservado.