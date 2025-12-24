Esta noche, la fiesta cristiana más importante de los seres humanos, la Navidad

Las puertas de nuestra casa, abiertas para todos

Nuestros mejores deseos para que esta noche todos podamos recordar en familia, amigos y hasta desconocidos el nacimiento del Salvador. Hoy, nuestra casa tiene las puertas abiertas para quien guste.

Tenemos este día los seres humanos la celebración religiosa y cultural más importante del año, el nacimiento de Jesucristo, lo que en otros términos es la Navidad, a la que se suman cristianos y no cristianos.

Esta noche es para disfrutar, para compartir la mesa, convidar a los que carecen de lo más elemental, por eso abrimos nuestras puertas para que vengan los que gusten.

Es una oportunidad de reencuentro entre los seres humanos pero, sobre todo, entre los humanos bien nacidos, de buenos modales, de buenas costumbres y de vida ejemplar, que desde luego somos muchos.

La de esta noche es la fiesta central del año litúrgico entre los cristianos, sigue al tiempo de Adviento o el ayuno de la Navitidad, e inicia el tiempo de Navidad que dura 12 días, que culmina con la Fiesta de Reyes el 6 de enero.

Nuestra fiesta (de los cristianos) es una celebración cultural que atrae la atención de millones de seres humanos en todos los rincones del mundo.

Los que hacemos Contacto Hoy agradecemos de forma infinita la preferencia que nos han dispensado miles de seguidores, la mayoría gente de carne y hueso, bien nacida y sensible ante las viscisitudes de la vida.

Dios nos cuide y permita que esta noche todos podamos disfrutar la más grande celebración cristiana y cultural y que, de ser posible, todos dejemos abiertas las puertas de nuestra casa para que vengan los que quieran sumarse a nuestra fiesta…

¡¡Feliz Navidad a todos!!

(Contacto hoy)