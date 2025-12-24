Facultad de Ciencias Exactas concluye semestre con avances académicos y proyección internacional

Con resultados concretos en docencia, investigación y vinculación académica, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) concluyó el semestre consolidándose como una de las entidades universitarias con mayor dinamismo y proyección a nivel nacional e internacional, informó su director, Enrique Vargas Betancourt.

Al realizar un balance general de actividades, el director destacó la participación activa de docentes y estudiantes en eventos académicos de alcance nacional, así como las gestiones en curso para que, durante 2026, la Facultad y la propia UJED sean sede de congresos y encuentros académicos de carácter nacional e internacional, lo que contribuirá a fortalecer la visibilidad institucional y el desarrollo académico.

En materia de posgrado, dio a conocer que la Maestría en Matemática Educativa concluyó el semestre participando en el proceso de permanencia en el Sistema Nacional de Posgrados, luego de una reestructuración del programa, cuyos resultados se encuentran en espera. De igual forma, avanza la reestructuración de la Maestría en Estadística Aplicada, con un progreso cercano al 45 por ciento, con la meta de presentar la propuesta ante la Junta Directiva durante el semestre A 2026.

Respecto a las licenciaturas, uno de los proyectos prioritarios es la acreditación de la Licenciatura en Matemáticas, para lo cual ya se iniciaron trabajos preliminares en coordinación con la Subsecretaría General Académica, con el objetivo de estar en condiciones de ingresar formalmente al proceso durante el semestre B 2026.

Asimismo, se desarrollan pláticas iniciales para la creación de un Doctorado en Matemática Educativa, proyecto de mediano plazo que busca atender la creciente demanda de formación especializada en el área, sustentado en un núcleo académico sólido y en infraestructura adecuada.

La Licenciatura en Ciencias de la Computación continúa su proceso de consolidación, con ingreso programado para febrero próximo y convocatoria abierta, especialmente dirigida a aspirantes interesados en el área de inteligencia artificial. En este rubro, Vargas Betancourt destacó la participación sobresaliente de estudiantes de la Facultad en el concurso del proyecto Durania, donde dos equipos lograron posicionarse como finalistas, a la espera de los resultados definitivos que se darán a conocer en febrero.

El director subrayó que estos avances han sido posibles gracias al trabajo colaborativo de la planta docente, el estudiantado y el personal administrativo, así como al respaldo institucional del rector de la UJED, Ramón García Rivera, quien ha mantenido una apertura permanente a las propuestas y proyectos impulsados desde la Facultad.

Finalmente, informó que continúan las gestiones para atender necesidades de infraestructura, como la ampliación de aulas y espacios para el personal, con la expectativa de que algunos de estos proyectos se concreten durante 2026. Reiteró además la invitación a estudiantes de nivel medio superior y a la comunidad en general a conocer la oferta académica de la Facultad de Ciencias Exactas e integrarse a sus programas educativos, cuyas convocatorias permanecen abiertas.