Joven mujer está grave tras una golpiza de su pareja

Mezquital, Dgo.

Una mujer de 18 años de edad se encuentra hospitalizada, con lesiones graves, luego de ser víctima de una golpiza a manos de su pareja. Por su condición, fue trasladada en helicóptero a la ciudad de Durango.

La lesionada es Carmela de la Cruz, quien tiene 18 años de edad y tiene su domicilio en la región de La Guajolota, en la región indígena de Mezquital.

Según el informe, fue su pareja, un sujeto cuyos datos no han sido difundidos, quien arremetió a golpes contra ella por un conflicto sentimental, lo que la dejó inconsciente.

Cuando se dieron cuenta, familiares la llevaron al Hospital Integral de La Guajolota, donde la diagnosticaron con traumatismos diversos que obligaron a su ingreso urgente a un centro médico especializado.

Dada su gravedad, se decidió habilitar al Escuadrón Aeromédico de Durango y trasladarla por aire hasta el Hospital General 450, donde la joven se mantiene estable, pero delicada de salud.

El presunto agresor ya es buscado por las corporaciones de seguridad, ante la presunción del delito de feminicidio en grado de tentativa.