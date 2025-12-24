Nochebuena fría para Durango; ambiente cálido al mediodía

Durango, Dgo.

La Nochebuena en Durango transcurrirá bajo condiciones de tiempo estable, cielo mayormente despejado y ausencia de lluvias, de acuerdo con el pronóstico válido del miércoles 24 al jueves 25 de diciembre de 2025 a las 08:00 horas, con perspectiva extendida a tres días. El reporte fue emitido la noche del martes.

Durante este miércoles, persistirá el dominio de condiciones anticiclónicas que mantendrán ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada, especialmente en zonas de la Mesa del Norte, mientras que al mediodía se espera un marcado contraste térmico con temperaturas cálidas. En el contexto nacional, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país, sin efectos directos de precipitación para Durango.

Resumen de las últimas 24 horas en la capital

En la ciudad de Durango, la temperatura mínima registrada fue de 5.0 °C la mañana del martes, mientras que la máxima alcanzó 26.0 °C por la tarde. No se reportaron datos de rachas máximas de viento.

Pronóstico a 24 horas

Para este miércoles 24, se prevé nula probabilidad de lluvia en todo el estado. Al amanecer, el termómetro descenderá a valores muy fríos de 4 a 5 °C, mientras que hacia el mediodía el ambiente será cálido, con máximas de 27 a 28 °C. En la madrugada del jueves, las mínimas oscilarán entre 5 y 6 °C. El viento se mantendrá suave, con rachas de 10 a 20 km/h.

Pronóstico extendido

Jueves 25: mínimas de 5 a 6 °C y máximas de 26 a 27 °C.

Viernes 26: mínimas cercanas a 5 °C y máximas de 26 a 27 °C.

Sábado 27: mínimas de 6 a 7 °C y máximas de 28 a 29 °C.

En cuanto a precipitaciones, se mantiene nula probabilidad para jueves 25, viernes 26 y sábado 27. Los vientos continuarán con rachas suaves de 10 a 20 km/h durante estos días.

Ante el contraste térmico, autoridades recomiendan abrigarse durante la noche y madrugada, hidratarse y protegerse del sol en horas centrales del día, especialmente durante los festejos de Nochebuena y Navidad.