Lo atropellaron junto al hospital del IMSS y murió unas horas después

Durango, Dgo.

Un hombre de 59 años de edad murió cuando recibía atención médica luego de ser víctima de un atropellamiento, ocurrido junto al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. El conductor del vehículo involucrado fue detenido.

El fallecido es el señor Francisco Luis Ledezma Rivera, de 59 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Vivah Reforma.

Mientras que el asegurado es José Manuel S. G., quien al momento del percance conducía una camioneta Dodge RAM con placas del estado de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron cuando el automovilista circulaba por la avenida Normal y, justo en el cruce con Canoas, Francisco descendió repentinamente del camellón, por lo que fue inevitable impactarlo.

El propio conductor de la RAM se detuvo para pedir ayuda y poco después llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, que lo llevó al Hospital General 450, donde por desgracia perdió la vida horas después.