Localizan a hombre sin vida y con huellas de violencia en el poblado 5 de Mayo

Durango, Dgo.

Un hombre de 36 de edad fue encontrado muerto este 25 de diciembre por la mañana en el poblado 5 de Mayo; todo indica que su muerte se derivó de golpes diversos, aunque aún se investiga la forma en la que lo sufrió.

La persona fallecida es Iván Uriel Coronado Palacios, quien tenía su domicilio en la misma localidad, y cuyo hallazgo realizaron vecinos en el amanecer de este jueves.

Fue a eso de las 8:30 horas cuando se reportó el número de emergencias la presencia de la víctima, que estaba inconsciente sobre una banqueta, por lo que de inmediato se envió una unidad de la Cruz Roja Mexicana para verificar su condición

Al arribar, confirmaron que la víctima ya había muerto, por lo que notificaron a las autoridades ministeriales para que se hicieran cargo de la escena.

Los primeros indicios apuntan a que sufrió golpes en la parte alta de su cuerpo, aunque no se ha establecido si fue víctima de una caída o de una agresión.

Se esperan, en breve, más detalles por parte de las autoridades.