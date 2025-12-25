Murió alcoholizado en plena fiesta navideña en el Fidel Velázquez

Durango, Dgo.

Un quincuagenario murió en plena fiesta navideña cuando se encontraba en estado de ebriedad; la defunción ocurrió frente a su familia, en un domicilio del fraccionamiento Fidel Velázquez.

La persona fallecida es el señor Francisco R., quien tenía 50 años de edad y vivía en la calle Tahoneros del mencionado asentamiento.

Fue a eso de las 02:30 horas de la madrugada cuando, tras ingerir una gran cantidad de bebidas con contenido alcohólico, pese a ser paciente de diabetes e hipertensión, comenzó a vomitar.

Al ver que las deposiciones no se detenían, su familia llamó al número de emergencias y al sitio fueron enviados técnicos en urgencias médicas que confirmaron que la víctima ya había muerto.

Los indicios apuntan a que la combinación del alcohol, así como los padecimientos crónicos y la falta de alimentos durante prácticamente todo el día, se combinaron para ocasionarle un infarto, que habría sido la causa del deceso.