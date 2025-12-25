Murió tras ingerir alcohol y quedarse dormido 

Durango, Dgo.

Un adulto mayor que se quedó dormido tras ingerir bebidas embriagantes, murió a causa de una aparente broncoaspiración; cuando alguien se dio cuenta, ya era demasiado tarde.

El fallecido es el señor José Ángel Vidaña, quien tenía 73 años de edad y falleció en un domicilio de la colonia Jardines de Cancún.

De acuerdo al informe elaborado por las autoridades, el septuagenario había ingerido bebidas con contenido alcohólico y, a eso de las 02:00 horas, se quedó dormido.

Poco después, alguien se dio cuenta de que había vomitado y que esto le había provocado la obstrucción de vías aéreas, por lo que al ver que no respiraba, solicitaron asistencia médica.

Cuando el personal médico se encontró con la familia, que ya lo tenía a bordo de una camioneta, se hicieron maniobras de reanimación, pero estas no dieron los resultados deseados y murió.